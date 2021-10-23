TİKA, Güney Sudan'daki barış sürecine destek için Barışı İnşa Bakanlığı basın birimine tefrişat desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Güney Sudan'daki barış sürecine destek için Barışı İnşa Bakanlığı basın birimine tefrişat desteği sağladı.

Bakanlık bünyesinde, barış hikayelerinin anlatılacağı yayınlar ile ileri gelen toplum önderlerinin tartıştırılarak topluma barış yönünde örneklerin anlatılacağı bir basın birimi kuruldu.

TİKA, söz konusu basın biriminin mobilyalarını, bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarını karşıladı. İç barışın sağlanması ve korunmasına yönelik yayınlar yapacak basın biriminin açılış törenine, Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf ve TİKA Cuba Program Koordinatörü Cafer Beşli katıldı.

Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerdeniz Türklerle ortaklıklarının bağımsızlık öncesine dayandığını ve Türkiye'nin sel felaketinden etkilenenlere insani yardımda bulunduğunu hatırlatan Kuol, TİKA'nın sağladığı desteğin bakanlık çalışanlarının kapasitesini artıracağını söyledi.

Büyükelçi Mutaf da "Güney Sudanlılar, Türk insanının kadim dostları. Güçlü kültürel bağlara sahibiz. Güney Sudan'ın bağımsızlığının hemen sonrasında büyükelçiliğimiz faaliyetlerine başladı. Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye'dir. TİKA, Türk Kızılay, Ticaret Müşavirliği gibi birçok kurumumuzla varlık gösteriyoruz. " ifadesini kullandı.

Güney Sudan'da TİKA'nın kalkınma ve Türk Kızılayın insani yardım faaliyetlerine değinen Mutaf, Türkiye Maarif Vakfı'nın da yakın zamanda ülkede eğitim kurumları açacağını aktardı. TİKA Cuba Program Koordinatörü Beşli de Güney Sudan iç barışına inandıklarını ve bu projenin söz konusu inancın bir göstergesi olduğunu kaydetti. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri