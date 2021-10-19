TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 778'inci gününde sürüyor.

"Gaziantep-Diyarbakır Çalışma Ziyaretleri" kapsamında kente gelen Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Sözcüsü AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'kadına şiddete hayır" diyen bütün kadınları, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Diyarbakır annelerini ziyarete davet etti.

"Heyet olarak Diyarbakır annelerimizin yanındayız"

En büyük şiddetin anne ve babayı evladından ayırmak olduğunu dile getiren Çalık, şöyle konuştu:

"Evladını annesinden, anneyi evlattan ayıran bu terör örgütünün zihniyeti olan partinin, annelerimize uyguladığı en büyük şiddettir. Bunun önüne geçmek için bizler heyet olarak Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Daha çocuk yaşta kız ve erkek evlatlarımız dağa kaçırılıyor. Kandırarak onları ailelerinden ayırıyorlar. Bunlar daha annelerinin kuzusu ve yavrusu. Anneyi evlattan, evladı anneden nasıl ayırırsınız? Bu şiddete hangi yürek ve can dayanır? İnsan, çocuk ve kadın hakları savunucularının buraya gelerek bu eyleme katılmaları lazım."

Kaçırılarak şiddete ve cinsel istismara uğratılan evlatların olduğunu dile getiren Çalık, şöyle devam etti:

"15 yaşından küçük 37 evladımız var. Bunların 12'si kız çocuğu. Bunlara uygulanan şiddeti nasıl görmezden gelirsiniz? 18 yaşında 93 evladımız kaçırılmış, kandırılmış, ailesinden uzak tutulmuş, şiddete ve cinsel istismara maruz kalmış. 18 yaşından büyük 146 evladımız kandırılarak dağa kaçırılmış ve annelerimiz nöbetlerini tutuyorlar. Kadına yönelik şiddeti hepimizin önlemesi gerekiyor. Yasal düzenlemelere çok sağlam şekilde sımsıkı sarılıyoruz. Kadına yönelik şiddeti Diyarbakır annelerinden asla ayrı tutamayız."

"Annelerimiz bugün niye HDP'nin kapısında oturuyor. Çünkü anneler evlatlarının kokusunu alırlar. Evlatlarının kokusunun nerede olduğunu bilirler. O vesileyle HDP kapısında, bu kapıda evlatlarının kandırıldığını ve kaçırıldığını biliyorlar." diyen Çalık, Diyarbakır'a gelip, çadırı ziyaret etmeyenleri kınadığını söyledi.

Çalık, "Siyaset ayrımı yapmadan herkesin, 'kadına yönelik şiddete dur' demek için buraya gelmesini istiyorum." diye konuştu.

Oturma eylemi yapan anne ve babalara sevgi ve hürmetlerini sunduğunu, bu yürekli duruşlarından dolayı onları tebrik ettiğini dile getiren Çalık, en kısa zamanda evlatların anne, baba ve kardeşlerine kavuşması temennisinde bulundu.

Çalık ve beraberindekiler ziyaretin sonunda anne ve babalarla fotoğraf çektirdi.