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Tayini çıkan müdüre veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tayini çıkan müdüre veda yemeği

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Hasan Öz'ün onuruna, Eskişehir'e tayin olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Hasan Öz'ün onuruna, Eskişehir'e tayin olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın yanı sıra Bilecik İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ile Bilecik İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Bilecik il, ilçe ve şube müdürleri ve personelinin katılımıyla gerçekleşen yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. İl Müdürü Yoldaş yemek öncesi yaptığı konuşmada "Arkadaşımızla aynı çatı altında görev yapmaktan öte memuriyetimizin ilk yıllarında beraber görev yapmış olmaktan oldukça mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şube Müdürümüz bir çalışma arkadaşından öte kardeş niteliğinde olmuştur benim için. Kendisi İlimizde yaptığı görevi süresince güzel ve başarılı işler ortaya çıkarmış bir arkadaşımızdı. Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve bundan sonraki memuriyet hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ise; Bilecik'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine bu imkanı sağlayan İl Müdürü Yoldaş'a çok teşekkür ettiğini, Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu, burada geçirdikleri günleri, buradaki birlik ve beraberliği hiç unutmayacağını söyledi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş'ın, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz'e plaket takdim etmesinin ardından veda yemeği toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Tayini çıkan müdüre veda yemeği

Tayini çıkan müdüre veda yemeği

Tayini çıkan müdüre veda yemeği

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