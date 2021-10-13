Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Aydın'daki yatırımları yerinde inceledi - Haberler
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Aydın'daki yatırımları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Aydın'daki yatırımları yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Aydın'a gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

AYDIN (İHA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Aydın'a gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

İlk olarak DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde Yatırım Değerlendirme toplantısına katılan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özaldı, toplantı sonrasında Çine'de devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn. Akif Özkaldı ile Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve Bölge Müdür Yardımcıları ile birlikte Çine Sulaması 2. Kısım şantiye alanını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından sulama sahasında kullanılacak olan HDPE borularında incelemelerde bulundu. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovasında bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak proje hakkında Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya bilgilendirmede bulunuldu.

"Gökbel Barajı'ndaki çalışmalar incelendi"

Bakan Yardımcısı Özkaldı'nın sonraki durağı ise Gökbel Barajı oldu. Çine ilçesinde bulunan Gökbel Barajında incelemelerde bulunan Özkaldı, yetkililerden baraj hakkında bilgi aldı.

Temelden yüksekliği 62,50 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı'nın sulamasının da tamamlanması ile birlikte Çine Ovasında 69 bin 800 dekar, Koçarlı ve Söke Ovasında 146 bin 040 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı öğrenildi. - AYDIN

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Aydın'daki yatırımları yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Aydın'daki yatırımları yerinde inceledi

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