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Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Han tarafından 1890 yılında inşa ettirilen tarihi postane binası, restore edilmeyi bekliyor.

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Han tarafından 1890 yılında inşa ettirilen tarihi postane binası, restore edilmeyi bekliyor.

2012 yılında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları arasına giren bina, yaklaşık 8 yıl önce belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmıştı.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na konuşan Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Demir, tarihi binanın yok olmamasını dileyerek, "Kültür Bakanlığımız ve İl Kültür Müdürlüğümüzün buraya el atmasını bekliyoruz. Burada uygunsuz olaylar da yaşanıyor. Bu yapının bir an önce orijinaline uygun şekilde restore edilerek kazandırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Çarşı esnafından duyarlı vatandaş Savaş Eskicioğlu ise, "Muratlı'da yaşayan bir genç vatandaş olarak, bu durumdan muzdaribim. Evimize giderken her gün bu yolu kullanıyoruz. Buranın halini görünce üzülüyoruz. Burası Muratlı'ya mal olmuş ve geçen yıllar içerisinde önemsenmeyen bir yer olarak kalmış. Bunun tarihi öneminin yanında, bir de halk açısından yararının olacağı noktada zararının olduğu günleri yaşıyoruz. Etrafta birçok alkol şişesi var. Kapısı kırılmış. Burada güvenlik sıkıntısı da söz konusu. Ben yetkililerin bu duruma duyarsız kalacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Yok olmaya yüz tutmuş tarihi PTT binasına ilişkin görüşlerini dile getiren Muhtar Hasan Yüce ise, tarihi postane binasının Osmanlı döneminde 1890'lı yıllarda yapıldığını ifade ederek, "Yıllarca ilçemize hizmet etmiş tarihi binalardan biridir. Şu anki halini gördükçe utanır olduk. Yıkık bir durumda olması bizi üzüyor. Bir an önce tadilat yaptırılıp eski haline dönmesini bekliyoruz. Şu haliyle çirkin bir görüntü oluşturuyor. Burası ilçedeki nadide tarihi binalardan biridir" dedi.

Yetkililere seslenen Muhtar Hasan Yüce, "Bir an önce tadilatının yaptırılmasını istiyoruz. İnşallah eski durumuna gelir de biz de burayı müze veya farklı bir amaçla değerlendirebiliriz. Hoş bir görüntü de olur. Burası onarılırsa kültürel katkı da sunar, turizm açısından da fayda sağlar" diye konuştu.

Muradiye Mahallesi 120 Ada 17 parsel numaralı taşınmazda yer alan iki katlı eski PTT binasının dokusuna uygun restorasyonu bekleniyor.

Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor

Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor

Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor

Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor
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Haber: Tarihi postane binası restore edilmeyi bekliyor - Haberler
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