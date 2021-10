Tamer Karadağlı sevgilisi kim? Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bu olayın ardından Tamer Karadağlı'nın hayatı merak konusu oldu. Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir soruları da merak edildi.

TAMER KARADAĞLI SEVGİLİSİ IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.

2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.

2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı.

2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.

Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi.

2013 yılında çalışmalarına Prof.Ersin Onay 'ın sınıfında devam eden Iraz Yıldız ,2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TAMER KARADAĞLI, SEVGİLİSİ HAKKINDA KONUŞTU

"Ülkemi yurt dışında temsil etmek bana her zaman gurur vermiştir. Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları, askerimizi, polisimizi çok seven biriyim. Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum" diyen Karadağlı, "Yurt dışına sıklıkla gitmek insanın daha milliyetçi bir ruha bürünmesine de sebep oluyor. Bunu bizzat kendimde gördüm" dedi.

"Her ne kadar kovboy çizmesi giysem de TIR sürüyor olsam da ben Türk'üm ve Türk olmaktan gurur duyuyorum"

Yurt dışında kalıp kariyerini orda devam ettirmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Karadağlı, "Yurt dışında filmler çektim ama yurt dışında kalıp orada kariyer yapmayı hiç düşünmedim açıkçası. Ben parayı da, şöhreti de, halkın sevgisini de bu ülkede kazandım. Ben bu toprakların çocuğuyum. Her ne kadar kovboy çizmesi giysem de, TIR sürüyor olsam da, ben Türk'üm ve Türk olmaktan da gurur duyuyorum" dedi. Karadağlı devamında şunları kaydetti:

"Bu ülkenin değerlerini, kültürünü aldım. Beni ben yapan her şeyi Türkiye'den aldım. Her ne kadar zaman zaman eleştirsek de benim bir tane vatanım var. Burada kazandığım parayı gidip yurt dışında mı harcayacağım? Olmaz böyle bir şey. Ünü de, sevgiyi de bu ülkede kazandım. Sivas'ta da, Erzurum'da da insanlar bana sevgi dolu gözlerle bakıyor. Bu mutluluğun parasal karşılığı yok. Bunu yurt dışında yaşayamam. Eğer oyunculuk açısından bir şeyler yapacaksam Türkiye'de yaparım. Ülkeme bu açıdan büyük bir sevgiyle bağlıyım."

"25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok"

Öte yandan Karadağlı, sevgilisinin kendisinden 30 yaş küçük olmasıyla ilgili yapılan yorumlara karşın da şunları kaydetti:

"Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.

Büyüyoruz, yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeye başlıyoruz. Gençken kendimizi anlatmak için büyük çaba sarf ederken artık çok da umursamıyorum. Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten. Ancak çok incitici olduğu zaman açıklama yapıyorum. Karşınızdaki kişi sizi sevmiyorsa ya da önyargısı varsa ne yaparsanız yapın onun size bakışını değiştiremiyorsunuz. O yüzden de umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberler i de, yazılanları da."

Haberler.com - Gündem