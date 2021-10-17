Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor.

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonla belediye çalışanlarına iş güvenliği alanında eğitim programı düzenlendi.

Talas Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen eğitim programında İmar A.Ş. Genel Müdürü Uğur Baş ve birim müdürünü yanı sıra belediye çalışanları yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Zafer Atilla tarafından verilen eğitim programında, iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde durulurken çalışma esnasında yapılan hatalar ve doğru davranışlar da anlatıldı.

İlk önce yasal mevzuat konularının anlatıldığı programda çalışanların dikkat etmesi gereken konular hatırlatılarak iş kazalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi. Programda ayrıca kaza durumunda yapılacak ilk yardım müdahalelerinden de söz edildi. Yaşanması muhtemel yangın, kesici ve delici aletle yaralanma, dikkatsizlik sonucu düşme gibi kazaların da değinildiği eğitim programında bu olaylara karşı yapılması gereken davranışlarda anlatılan konular arasında yer aldı.

Daha sonra Talas Belediyesi'nin iş güvenliğine yönelik çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ifade eden İş Güvenliği Uzmanı Zafer Atilla, Talas Belediyesi'nin iş güvenliğine yönelik verdiği öneme dikkat çekti. "Talas Belediyesi, çalışanlarını bir emanet olarak görüyor, bunu fark edebiliyorum" diyen Atilla, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Belediyemiz çalışanları yaptıkları işler itibariyle tehlike arz eden gruplarda yer almaktadır. Eğitim her şeyin başında gelir, eğitimleri hakkıyla vermemiz lazım. Her şey önce bilmekle başlıyor insanlar önce haklarını bilmeli, sonra da ne yapması gerektiğini bilecek. Talas Belediyesi de sağ olsun bu konuda örnek belediyelerimizden biridir. Bu eğitimler hem çalışanlara hem de iş verenlere veriliyor. Sağ olsunlar Talas Belediyesi de bu konunun farkında ve çalışanlarını bir emanet olarak görüyorlar bunu çok rahat tespit ettiğimi söyleyebilirim." - KAYSERİ

Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Okan Bayülgen Derya Tuna Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Sergio Perez Marcao Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Salih Ayhan Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 10:21:40. #1.12#