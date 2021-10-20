Sürat teknesi kazasında 'dubalara çok yakındı' tespiti

ANKARA (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, denizde yüzen Ankaralı Elvan Taşdöğen'e (46) sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olan Erdem Küçük (51) hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin insanların yüzdüğü mantar dubalara yakın bölgeden tekne ile süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle, olayda bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Elvan Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, "Mümkün olan en yüksek cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos'da denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada Erdem Küçük'ün kullandığı sürat teknesi çarptı. Denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Elvan Taşdöğen, hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'da toprağa verilirken, Erdem Küçük, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Erdem Küçük, savcılık ve Taşdöğen ailesinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözlatına alınıp üst mahkemece tutuklandı. Erdem Küçük, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sora ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Elvan Taşdöğen'in ağabeyi Güner Fırat ise "Burada bir insan ölmüş ölen öldüğüyle kalmamalı. Sadece adalet istiyoruz biz adalete inanan insanlarız. Sadece kardeşimin kanı yerde kalsın istemiyoruz" ifadesini kullandı.