ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 6 Ekim 2021

ABONE OL SÜLEYMAN ÇELEBİ KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILIYOR Esenler'de kültür sanat faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturan Kültür İşleri Müdürlüğü, 2021-2022 kültür sanat sezonunu Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi'ye atfetti. Birbirinden zengin ve özel içeriklere sahip etkinliklerin gerçekleşeceği yeni sezonun açılışı, 8 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun vereceği konserle başlayacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser, saat 20. 00'de olacak. Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği bestekarı ve yorumcusu, mevlidhan Amir Ateş ise 9 Ekim'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Esenlerlilerle buluşacak. Ünlü bestekar Ateş, hafızalarda ve gönüllerde yer etmiş eserlerini seslendirecek.

MAHER ZAİN ESENLER'DE 6 ayrı dilde şarkı söylemesiyle tanınan Maher Zain, iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de verecek. Dünya çapında tanınan ve Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Zain, 10 Ekim günü saat 17. 00'de Esenler Dörtyol Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

MEVLİD-İ ŞERİF'İN MÜELLİFİ: SÜLEYMAN ÇELEBİ Kültür sanat sezonlarına tarihin önemli fikir ve ilim adamlarının isimlerini veren Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi'nin 600. vefat yılı vesilesiyle bu sezonunu mutasavvıf- şair Süleyman Çelebi'ye adadı. 2021-2022 kültür sanat sezonunda Çelebi'nin tanınması ve mevlidinin anlaşılması için pek çok özel program düzenlenecek. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin danışmanlığında gerçekleşecek yeni sezonda Mevlid-i Şerif Okumaları ve sezona özel olarak hazırlanan etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

SALGIN TEDBİRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINACAK 2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonunda düzenlenecek seminerler, söyleşiler, tiyatro gösterimleri ve paneller, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek. Etkinlikler, düzenli olarak dezenfekte edilen salonlarda gerçekleşecek.

Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonunun açılış programını takip etmek için etkinlik takvimine tıklayabilirsiniz.

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