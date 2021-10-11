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Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı tarafından Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı tarafından Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.

Şuhut Keşkek Evinde düzenlenen toplantıya, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Belediye Başkan Vekili Hüseyin Akalın, Şuhut Vakfı Genel Başkanı Mustafa Uysal, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İGM Üyesi Umut Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İş İnsanı Mustafa Enis Arabacı, Şuhut Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Şuhut Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli ve çok sayıda Şuhut'lu vatandaş katıldı.

Şuhut Vakfı kuruluş amacı ve faaliyetleri, analizler, vizyon, amaç, varlık sebebi ile strateji alanları ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu projelerin içinde ekonomik kalkınma, organizasyon yapısının tabana yayılması ve güçlendirilmesi, eğitimde maarif, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, sosyal kalkınma, kültür, sanat ve spor ile mali kaynakların ve mal varlığının güçlendirilmesi gibi gündem maddeleri yer aldı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantı, protokol üyeleri ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, vakfın nasıl kurulduğundan bahsetti ve "Bugün ki toplantıda maksat Şuhut Vakfı biliyorsunuz daha önce kuruldu. Allah razı olsun bir tarihte ben bakanken özellikle rahmetli Adil amcam vardı. Bir gün beni çağırdı; 'Şuhut'a bir vakıf gerekiyor. Oradaki insanlara hizmet edecek, sağlıklı nesil, sağlıklı gençlik için bir vakıf kuralım' dedi. Ben de 'Vakıf için ne gerekiyorsa yapayım. Arkadaşlarımız vazifeyi üstlensin' dedik. Sağ olsun vakıf geçmiş dönemden bugüne kadar güzel hizmetler yaptı. Osmanlı devletimizden buyana vakıf medeniyeti var" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı

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Haber: Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı - Haberler
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