Son dakika! Şanlıurfa'da iş adamı kiracısı tarafından öldürüldü

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesindeki bir ekmek fırınına gelen mülk sahibi iş adamı İsmail Ulusoy, kira konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan kiracılarla tartıştı. Yeni kira kontratı ile ilgili bir türlü anlaşamayan Ulusoy, kiracılarından işyerini boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışmada kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşun İsmail Ulusoy'a isabet etti.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içerisinde yere yığılan Ulusoy, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ulusoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Mustafa O., Bozan O., Halil K., Recep E. ile İbrahim Halil A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.