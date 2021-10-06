Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'da, işitme ve konuşma engelli İ.Y.'ye (37) 2009'da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Şükrü Ulusay, ölü doğan bebeğin 12 yıl sonra mezarı açılarak yapılan DNA incelemesi sonucu babası olduğu tespit edilince tutuklandı.

KASTAMONU'da, işitme ve konuşma engelli İ.Y.'ye (37) 2009'da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Şükrü Ulusay, ölü doğan bebeğin 12 yıl sonra mezarı açılarak yapılan DNA incelemesi sonucu babası olduğu tespit edilince tutuklandı.

Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli İ.Y., iddiaya göre, 2009 yılında kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradı. Cinsel saldırı olayı, İ.Y.'nin ölü bebek dünyaya getirmesiyle ortaya çıktı. Bebek toprağa verilirken, soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda köyde oturan erkeklerin fotoğrafları, teşhis için İ.Y.'ye gösterildi İ.Y.'nin teşhis ettiği 2 kişi, o dönem gözaltına alınıp, tutuklandı ancak DNA örnekleri bebeğinkiyle uyuşmayınca delil yetersizliğinden tahliye edildi.Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayın çözülebilmesi için 12 yıl sonra yeniden çalışma başlattı. Çalışma kapsamında köydeki erkeklerin fotoğrafları yeniden İ.Y.'ye gösterildi. İ.Y.'nin fotoğraftan teşhis ettiği Şükrü Ulusay, gözaltına alındı. Araç Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada ölü doğan bebeğin mezarı tekrar açıldı ve DNA örneği alındı. İnceleme sonucu bebeğin babasının Ulusay olduğu tespit edildi. Şükrü Ulusay, jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı - Haberler
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