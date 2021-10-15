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Son dakika haberleri... Lübnan Savunma Bakanı kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğini söyledi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta dün yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun, kamu güvenliğini bozacak hiçbir saldırıya izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta dün yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun, kamu güvenliğini bozacak hiçbir saldırıya izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Slim'in Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Avn ve Slim'in dün Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde meydana gelen olayları ele aldıkları belirtilen açıklamada, çatışmada yer alan faillerin yakalanmasının önemi üzerinde durdukları kaydedildi.

Bakan Slim, ordu ve güvenlik kurumlarının, kamu güvenliğini tehdit edecek hiçbir saldırıya müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Beyrut'ta dün yaşananlar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

Son dakika haberleri... Lübnan Savunma Bakanı kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğini söyledi

Son dakika haberleri... Lübnan Savunma Bakanı kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğini söyledi

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