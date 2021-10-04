Son dakika haberleri: Kazada ölen belediye başkan yardımcısı için Bartın'da tören

ANKARA (DHA) - BARTIN'da, midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (49) için belediye binası önünde tören düzenlendi. Kömeç'in tabutuna sarılan eşi Zehra Kömeç, 'Sen bizi nasıl bıraktın, sana ne oldu böyle, evimizin parçasını aldın götürdün' diyerek ağladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, Ankara'daki MHP bölge istişare toplantısına katılmak için dün midibüsle yola çıktı. Midibüs, Esenyurt mevkisine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Bu arada, kazada yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın yarın taburcu olacağı ve bir süre evinde dinleneceği bildirildi. Hastaneye kaldırılan 19 kişiden 16'sının taburcu olduğu 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.