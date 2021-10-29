İki köprü arasından alt yola uçan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan İri (27) yönetimindeki otomobil, iki köprü arasındaki demir korkulukları kırarak metrelerce yükseklikten alt yola uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü İri hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Fezviçakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sinan Ari yönetimindeki 26 ADM 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Ardından savrulan otomobil, iki yol arasındaki demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Hatboyu-3 Caddesi alt yoluna düştü. Şoför Sinan İri ise kaza sırasında otomobilden yola fırladı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sinan İri'nin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.