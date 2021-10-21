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Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı Erzincan-Tunceli kırsalında devam eden terör operasyonunda bugün sabah saatlerinde ağır yaralı olarak Erzincan'daki hastaneye helikopterle kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

ERZİNCAN - Erzincan-Tunceli kırsalında devam eden terör operasyonunda bugün sabah saatlerinde ağır yaralı olarak Erzincan'daki hastaneye helikopterle kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü. Şehit askerin cenazesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından morgdan alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, cenaze aracından indirilerek askeri manganın omuzlarında havalimanında tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından okunan duanın ardından askeri helikopterle memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin yarın Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı

Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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