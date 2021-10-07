Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, Ukrayna uyruklu turistler Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya otellerine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçerken 41 KL 137 plakalı otomobil çarptı.

TURİSTLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Feci kazada 62 yaşındaki Ihor Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybederken 55 yaşındaki kadın turist Svitlana Luilko ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı olan Luilko, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.