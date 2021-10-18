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Son dakika haberleri: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar İşçi yeleği giyip 540 metre kablo çalan hırsızlar tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

İşçi yeleği giyip 540 metre kablo çalan hırsızlar tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde İşçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin peşine düştüğü kablo hırsızları kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Olay 3 Ekim tarihinde ilçeye bağlı İhsan Alyanak Mahallesi 4959 sokakta meydana geldi. Bir telekomünikasyon şirketi yetkilisi, internetin kesik olduğuna dair aldığı şikayet üzerine sokakta araştırma yaptı. Yapılan çalışmada sokak üzerinde bulunan iki rögarın içerisindeki 135'er metre 3 adet 200-0,5 mm ve 135 metre 20-0,5 mm özelliğindeki bakır kabloların çalınmış olduğu görüldü. Şirket yetkilisi, olayda yaklaşık 30 bin lira kadar zararlarının olduğunu, kurumu adına hırsızlık yapan şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalarda; civardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin yetkililerin giydiği iş yeleklerinden giymesi nedeniyle vatandaşların telekomünikasyon şirketinin çalışması zannederek durumdan şüphelenmedikleri anlaşıldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin olay yerine kiralık bir otomobil ile geldiğini tespit etti ve şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edildi.

Aralarında eski şirket çalışanı da var

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla içlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin ifadesi üzerine çalınan kabloları satın alan E. U. isimli şüpheli de, hırsızlık malını satın almak suçundan gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hırsızlık olayına karışan M.S.K., F.Ö., M.Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika haberleri: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

Son dakika haberleri: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

Son dakika haberleri: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

Son dakika haberleri: Yok artık dedirten hırsızlık kamerada: İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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