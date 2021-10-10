Son dakika haberi... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda ele geçirilen tablonun gerçek olduğu ortaya çıktı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda ele geçirilen tablonun gerçek olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Haziran 2020'de Niksar ilçesinde, tarihi eser olduğu sanılan 80x100 santimetre ebatlarında, tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan "M.BERNTZWİLLER Mai 1881" ibareli tablo ele geçirildi. Tokat Müzesi tarafından incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesine gönderilen tablonun gerçek olduğu belirlendi.

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine, eserin yaklaşık bir yıl kadar inceleme sürecinden geçtiğine işaret etti.

İnceleme sonunda tablonun sahte olmadığının anlaşıldığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Tabloda Yahya Peygamber ve onu zehirleyen kadının resmedildiğini düşünüyoruz. Bir kilise tablosu. Bilirkişi raporunda tablonun sahte değil gerçek olduğu ortaya çıktı. Tablo müzemizde koruma altında. Tabloyla ilgili onarım işlemleri yapılacak. Tarihi eser operasyonuyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor, 4 kişinin yargılamasına devam ediliyor. Mahkeme sürecinin ardından tabloyu müzemizde sergileyeceğiz."