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Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A'nın (59) Urla'ya geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü Zafer Caddesi'nde kullandığı otomobilde yakaladı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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