Son dakika haberi: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü (2)

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - AYRILMAK İSTEMİŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi. Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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