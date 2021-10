Son dakika haberi... Polis ve doktor olma hayaliyle tarlada çalışarak ailelerine destek oluyorlar

ŞANLIURFA (İHA) - Tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçisi gençler kazandıkları para ile ailelerine destek olurken, tarladaki işlerin bitmesi ile hedeflerine ulaşmak için okullarına devam ediyor.

Mevsimlik tarım işçileri, her sene yılın belli zamanlarını farklı illerde tarlalarda çalışarak geçiriyor. Geçimlerini bu şekilde sağlayan işçiler, bu işi genellikle ailecek yapıyor. Şanlıurfa'da yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Aktunç ve 16 yaşındaki Büşra Elmas da aileleriyle birlikte tarlada çalışmak üzere Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi'ne geldi. Ailelerine destek olmak amacıyla yılın bu zamanlarında tarım işçiliği yapan gençler, gelecekteki hedeflerinden bahsetti. Tarladaki işleri bitirerek memleketlerine dönüp izin aldıkları okullarına devam etmeyi bekleyen genç işçilerden Mehmet ileride polis olmayı hedeflediğini, Büşra ise doktor olmak istediğini söyledi.

"Polis olmak istiyorum, aileme destek olmak için çalışıyorum"

Tarım işçiliği yapmak üzere Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geldiklerini belirten 17 yaşındaki Mehmet Aktunç, ailesine destek olmak için gününün büyük çoğunluğunu tarlada çalışarak geçiriyor. Hasat bittikten sonra memleketlerine döndüklerinde en büyük hayali olan polislik hedefini gerçekleştirmek için okuluna devam edeceğini aktaran Aktunç, "Biz buraya tarım işçisi olarak

geldik. Ekmek parasını kazanmak için. Buradan tüm tarım işçi kardeşlerime kolaylık diliyorum. İnşallah tez zamanda bitirip memleketimize döner, okulumuza devam ederiz. Sabah erkenden saat 06.00 gibi tarlaya geliyoruz, çalışıyoruz. Saat 19.00 sıralarında çadırlarımıza dönüyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra hemen yatıyoruz, tekrar sabah erkenden uyanıyoruz. Lise 3'e gidiyorum. İleride yunus polisi ya da özel harekat polisi olmak istiyorum. Aileme destek oluyorum. Zaten destek olmak için buradayız. 7 kardeşiz, ailemin hepsi burada, beraber çalışıyoruz. Kardeşlerimin 3 tanesi okuyor, diğerleri okumuyor. İş beğenmeyenler beğensin çünkü yarın öbür gün mecburen çalışarak ailelerine destek çıkmak zorundalar. Eskişehir'e geleli 2 ay oldu. Tarım işçiliği 5-6 ay sürüyor. Memleketime dönünce okuluma devam edeceğim. Okuldan çalışmak için izin aldık" diye konuştu.

Büşra doktor olmak istiyor

Herkes gibi kendisinin de hedefleri ve hayalleri olduğunu söyleyen 16 yaşındaki tarım işçisi Büşra Elmas ise ileride doktor olmak istediğini dile getirdi. Ailesi ve akrabalarıyla yaptıkları bu iş yorucu olsa da alıştıkları için sevdiklerini belirten Elmas, "Soğan hasadında yapılan işleri yapıyoruz, dikiş yapıyoruz. Günlerim iyi geçiyor, şu an iyi her şey. Biraz soğuk var. Onun haricinde her şey iyi. Her sene çalışıyoruz. Alıştığımız için memnunuz. Bazı günler yorucu oluyor ama sevdiğimiz için yorucu olmuyor. Burada annem, babam, abim, yengelerim ve kardeşlerim var. Okul iyi gidiyor, ama pandemide çok ilgilenemedim, işteydik o zaman, onun haricinde iyiydi. 10'uncu sınıfa gidiyorum. Herkes gibi benim de hedeflerim ve üniversite hayalim var. Ben doktor olmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR