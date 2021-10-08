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Son dakika haberi | Irak sınırındaki öğretmen "Küresel Öğretmen Ödülü"ne aday gösterildi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Irak sınırındaki öğretmen

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyünde bulunan Beşikağacı İlkokulu'nda görevli öğretmen Mehmet Uyanık, başarılı çalışmalardan dolayı Global Teacher Award tarafından,"Küresel İlk 100 Öğretmen" için aday gösterildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyünde bulunan Beşikağacı İlkokulu'nda görevli öğretmen Mehmet Uyanık, başarılı çalışmalardan dolayı Global Teacher Award tarafından,"Küresel İlk 100 Öğretmen" için aday gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yazılı açıklamasında, Uyanık'ın üç yıl önce, Beşikağacı İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak atandığını belirtti.

Öğretmen Uyanık'ın, İngiltere'den Dilek Livaneli yardımıyla pandemi döneminde, okuldaki tüm öğrencilere tablet temin edilmesi, Amerika'dan Şule Kıvanç Ancieta ile yaptığı temas sonucu okula laboratuvar sınıfı yapılması gibi birçok alanda başarılı gayretleri olduğunu kaydeden Gür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu anda Türk Dil Kurumu ile ortaklaşa sürdürdüğü otizmli çocuklara yönelik başarılı bir projesi var. ETwinning'de 'Bana Çocukluğunu Anlat Projesi' ve 'Öğreniyorum-Üretiyorum-Paylaşıyorum' projelerini de yürüten başarılı öğretmenimiz, öğrencileriyle birlikte ulusal kalite etiketi aldı ve bizleri gururlandırdı. Tüm bu yaptığı işler, ulusal medyada konu oldu. Bu çalışmaların hepsini köy okulunda öğretmen olarak çalışırken yaptı. Bunların neticesinde, dünyanın en prestijli ödülü olan Global Teacher Award tarafından, 'Küresel İlk 100 Öğretmen' için aday gösterildi. İl milli eğitim camiası adına, öğretmenimiz olarak uluslararası bir organizasyonda, Türkiye'mizi başarıyla temsil edecek olmanın gururunu bize yaşatacağı için ve ilimizin eğitimine sunduğu katkılardan ötürü öğretmenimizi tebrik eder, kendisine başarılar dilerim."

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmen Mehmet Uyanık, öğrencilere daha fazla bilgi aktarmak, daha çok şey paylaşmak amacıyla arayışlara girdiğini ve birçok farklı alanda kendisini geliştirici eğitimler aldığını ifade etti.

"Yaptığım bütün çalışmalara baktığımda, arkasında öğrencilerimi görüyorum" diyen Uyanık, şöyle devam etti:

"Onların bitmek bilmeyen enerjileri beni her zaman kendimi geliştirmeye, onlara ilham olmaya itti. Öğrencilerimin dünyasında bir anlam yaratmak istedim. Bu sayede alanım ya da alanım dışı ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptım. Beni adaylığa götüren bu gibi çalışmalarım oldu. Dünyanın en prestijli ödülü olan Global Teacher Award tarafından,'Küresel İlk 100 Öğretmen' için aday gösterildim. Türkiye'de toplamda 3 aday var. Buraya katılmak bile çok zor iken, dünyaca ünlü bir kuruluşun beni aday göstermesinden çok mutlu oldum. Bu başarımda tarafıma her türlü desteğini sunan, il müdürümüz sayın Bilal Gür ve ilçe müdürümüz sayın Abdülmecid Eren'e şükranlarımı arz ederim. İnşallah ülkem ve Hakkari adına güzel netice alırız. "

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