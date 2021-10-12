Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı - Haberler
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Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

AA - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu bir fabrikada patlama meydana geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
AA / Erdinç Aksoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı - Haberler
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