Son dakika haberi | Bakan Özer: "Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir" - Haberler
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Son dakika haberi | Bakan Özer: "Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. (4)

Son dakika haberi | Bakan Özer: Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir

Son dakika haberi | Bakan Özer: Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir

Son dakika haberi | Bakan Özer: Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir

Son dakika haberi | Bakan Özer:
AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri
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