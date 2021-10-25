Son dakika haberi | Bakan Özer: "Türkiye'de genç işsizliği azaltmanın en önemli enstrümanı mesleki eğitimin güçlendirilmesidir"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. (4)