Son dakika haber... Kardeşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) tüfekle öldüren Mustafa Baran'a (62) 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaştan ileri gelmek suretiyle aşıldığı için ceza verilmesine yer olmadığını belirterek, karşı görüş belirtti.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisinde, mülkiyeti hazineye ait 15 dönüm araziye, 5 kardeş zeytin ağacı dikti. Araziye 16 Mart'ta gelen Hüseyin Baran ile kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada otomobilden ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyine ateş etti. Hüseyin Baran, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Baran ise aracına binerek kaçtı. Olayın ardından jandarma, evinde saklanan Mustafa Baran'ı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayete konu arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu kaydedilen iddianamede, olayın tasarlanarak işlendiğine dair delil elde edilemediği belirtildi.

Oy çokluğuyla alınan karara mahkeme başkanı ise katılmadı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, karşı oy yazısında, "Sanık Mustafa Baran'ın, maktul Hüseyin Baran'a yönelik kasten öldürme eylemini, meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmek suretiyle aşıldığı, bu nedenle sanığa ceza verilmesine yer olmadığını ve tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan çoğunluğun sanığın cezalandırılması yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum" dedi.