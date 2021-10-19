İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de 2004'te henüz 16 yaşındayken 17 bıçak darbesiyle öldürülen ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen Arzu Tuncel'in ağabeyi "ihbar mektubu" sonrası tutuklandı. Genç kızın, bakire olmadığı gerekçesiyle katledildiği ortaya çıktı.

Arnavutköy'de 17 yıl önce, 16 yaşındaki Arzu Tuncel'i bakire olmadığı yönündeki dedikodulardan dolayı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki ağabeyden biri hakkındaki beraat kararı 'ihbar mektubu' sonrası başlayan soruşturmayla üst mahkemece kaldırıldı. Mahkeme, ağabey Şener Tuncel'e müebbet hapis cezası verdi. Daha önce iki ağabey hakkında suçu işlediklerine dair kesin bir delil bulunmaması nedeniyle beraat kararı verilmişti.

16 YIL SONRA GELEN İHBAR MEKTUBU ÜZERİNE DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

AİLE, NİŞANLISININ DOKTOR ISRARINDAN RAHATSIZ OLDU

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BAKİRE ÇIKTI

YEREL MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

ÜST MAHKEMEDE DURUŞMA YAPILDI

BERAATİNİN ONANMASINI İSTEDİ

"HER İKİ AĞABEY DE CEZALANDIRILSIN"

SAVCI BİR AĞABEYİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

"ÖLDÜRMEDİM"

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

DİĞER AĞABEYİN BERAATİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Yemlihan Tuncel hakkında "Nitelikli öldürme" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiği, savunmasının inandırıcı bulunduğu ve bu hükümde isabetsizlik görülmediği belirtilerek bu sanık yönünden istinaf başvurusunun reddine karar verildi.

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