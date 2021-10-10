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Son dakika haber | Huzura kavuşan Pervari'de tekstil yatırımı istihdama katkı sağladı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Huzura kavuşan Pervari'de tekstil yatırımı istihdama katkı sağladı

Bir son dakika haberine göre Huzur ortamının tesis edildiği Siirt'in Pervari ilçesinde ilk tekstil atölyesi hizmete girdi.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Huzur ortamının tesis edildiği Siirt'in Pervari ilçesinde ilk tekstil atölyesi hizmete girdi.

Tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip, köprü ve bağlantı yollarıyla bir kavşak noktasına dönüştürülen 16 bin nüfuslu ilçede, özel sektör yatırımı da istihdam sağladı.

Birkaç yatırımcının bir araya gelmesiyle geçen ay 2 bin metrekare kapalı alanda kurulan tekstil atölyesinde 34'ü kadın 52 kişi istihdam edildi. Atölyede, kadınlar çeşitli markalar için tişört dikiyor.

Yatırımcı Ercan Özer, AA muhabirine, atölyede istihdam sayısını 6 ay içinde 100 kişiye, iki veya üç yılda da kademeli olarak 500'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Büyük markalar için üretim yaptıklarını kaydeden Özer, firmalardan aldıkları ürünleri atölyede diktiklerini belirtti.

Günde bin dolayında tişört dikiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Şu an çok iyi gidiyoruz. İlçede genç nüfus çok fazla ve önemli bir iş gücü potansiyeli var ayrıca gençlerin eli bu işe yatkın, üretim noktasında önemli bir deneyimleri var. Burada 52 kişinin çalışıyor olması çok önemli. Kısa sürede işi öğreniyorlar."

Tüm yatırımcıları önemli bir iş gücüne sahip Pervari'ye davet eden Özer, bölgenin özel sektör yatırımlarıyla kalkınabileceğini, bu yatırımın Pervari için çok önemli olduğunu söyledi.

Özer, yatırım tutarının 1 milyon lira olduğunu aktararak "Pervari Belediye Başkanımız Tayyar Özcan'ın büyük destekleri oldu. Sonuçta memleket hepimizin. Bölge eskiden terörle anılıyordu ama çok şükür şu an İstanbul'dan mal alıp burada üretiyor tekrar onlara gönderiyoruz. Bu, ilçemiz için büyük bir başarıdır. İstanbul uzak olmasına rağmen sağ olsun onlara güven verdik. Uzak bir bölgedeyiz ama bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Evde oturacağıma atölyede çalışmak istedim"

Personel sorumlusu Caner Özer ise Siirt Çalışma ve İş Kurumunun mesleki eğitim programından yararlandıklarını belirterek, deneyimi olmayan personele 3 aylık kurs verdiklerini, personelin kısa zamanda işi öğrendiğini anlattı.

Çalışanlardan Hilal Buluç da hem meslek öğrendiğini hem de para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Buluç, "Bundan önce ücretli öğretmenlik yapıyordum. İlçede bir tekstil atölyesinin açıldığını ve tanıdıklarımın çalıştığını öğrenince ben de başvurdum. İlçede kadınlar da artık çalışıp para kazanmak istiyor." dedi.

İşçilerden Evin Kahraman ise tekstil atölyesinin ilk iş deneyimi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Evde oturacağıma atölyede çalışmak istedim. Kendimi şanslı hissediyorum. Bizim için çok iyi oldu. Ailemize katkı sağlıyoruz, birikim yapıyoruz. Ailem de çok sevindi. İlerleyen zamanlarda sertifikamı aldığımda belki kendime ait iş yeri açarım."

"Bölge özel sektör yatırımlarıyla kalkınacak"

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, huzura kavuşan Pervari'nin artık tarımsal yatırımla, istihdamla, AŞ ve işle anıldığını söyledi.

Devlet yatırımlarıyla canlanan bölgenin özel sektör yatırımlarıyla da kalkınacağını belirten Ören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası daha önce ihmal edilen bir bölgeydi. Hem mağdur hem de mahrumiyet bölgesiydi ama son zamanlarda devletin yaptığı çalışmalarla önemli bir yatırım alan ilçe huzur adasına döndü. İlçemizde yeni açılan tekstil atölyesinde 52 kişi istihdam ediliyor. Büyük markalara üretim yapılan bu tesis, il dışına göçlerin önüne geçecek. Şimdi kimse terörü konuşmuyor, herkes istihdamdan bahsediyor."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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