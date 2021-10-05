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Son dakika haberi | Gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren Akın Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren Akın Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta çocuk gürültüsü nedeniyle iki komşusunu öldüren Akın Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta çocuk gürültüsü nedeniyle iki komşusunu öldüren Akın Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Aydın'ın 2 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde 31 Ekim 2021 tarihinde üst katta oturan komşusundan gelen çocuk seslerinden rahatsız olup, pompalı tüfekle komşuları Fadime Kurt (50) ve Tuğrul Kurt'u (31) öldürüp, Emrah Kurt'u da (26) omuzundan yaralayan Akın Aydın'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Akın Aydın SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktuller ve müştekilerin aynı binada oturduklarını belirterek, sanığın binanın 2. katında oturduğunu, suç tarihinde üst kattaki dairenin önüne giderek pompalı tüfek ile ateş edip kapıyı kırdığını aktardı.

Mütalaada sanığın Fadime Kurt ve katılan Emrah Kurt'a ateş ettiği, yakın mesafeden yapılan atış sonucu Fadime Kurt'un hayatını kaybettiği, Emrah Kurt'un ise boyun ve omuz bölgelerinden yaralandığı anlatıldı. Maktul Fadime Kurt'un üst katta oturan oğlu Tuğrul Kurt'un silah sesi duyması üzerine alt kata indiği belirtilen mütalaada, sanığın Kurt'u görüp ateş ettiği ve ölmesine neden olduğu açıklandı.

Mütalaada sanığın cinayetleri üst kattan gelen çocuk sesine sinirlenip işlediğini söylediği ancak tanıkların çocuk sesi olmadığını beyan ettiği anlatıldı. Sanığın cinayetleri neden işlediğinin tespit edilemediği de mütalaada açıklandı. Mütalaada sanık Akın Aydın'ın 2 kez 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkemeye heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü sanık Akın Aydın'ın gürültü gelmesi üzerine komşusu Fadime Kurt ile tartışıp, pompalı tüfekle Fadime Kurt'a daha sonrasında odadan çıkan oğlu Tuğrul Kurt'a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği belirtilmişti. İddianamede sanık Aydın'ın ayrıca Emrah Kurt'a ateş ederek yaralanmasına neden olduğu açıklanmıştı. Sanık Aydın'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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