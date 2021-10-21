Son dakika haber: Giresun'da, "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesiyle kadınlar yöresel ürünler üretiyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesi kapsamında kurulan Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde yöresel ürünler ekonomiye kazandırılırken kadın istihdamına da katkıda bulunuluyor.

Halen 7 üye tarafından faaliyetlerini sürdüren kooperatifte kadınlar, armut pekmezi, üzüm şırası, fasulye ve mantar tuzlaması başta olmak üzere yöreye özgü bir çok Tat üretiyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği kadın kooperatifleri projesine kendilerinin de katkı sağladıklarını söyledi.

Kadın istihdamını artırmanın yanı sıra yöresel ürünlerin Giresun ekonomisine kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Şenlikoğlu,"Türkiye'de kadın kooperatifleri ciddi bir atağa geçti. Kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için üretilen ürünlerin pazarlanması gerekiyor. Biz de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yöresel ürünler fuarlarına da katılım sağlayacağız." dedi.

Şenlikoğlu, ortaya çıkarılan ürünlerin Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen fuarlarda da tanıtımlarının yapılacağını belirtti.

Kooperatif Başkanı Gülcan Günaydın ise ürünlerin internet üzerinden satışının yanı sıra kentte Çınarlar Mahallesi'ndeki yöresel pazarda da satışa sunulduğunu kaydetti.

Günaydın, kooperatifin çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirerek, kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür etti.