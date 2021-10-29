Son dakika haber... Depremzede çocuklar 'kumlu ev'i unutamıyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çocukları Zehra Işık (6), Yusuf Bahri (4), Elif Neva (2) ve komşusunun kızı Merve İnce (8) ile birlikte 4,5 saat enkaz altında kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Fatma Aladağ (36), depremin etkilerini aşmaya çalışıyor. Aladağ, "Yusuf ve Zehra saatlerce aynı pozisyonda kalıp hiç hareket edemedi. Bir ara çocuklara şarkı söyletmeye başladım. Elime bir bebek geçti kızıma verdim. Sürünerek başka bir oyuncağı elime aldım, onu da oğluma verdim. O evden bahsederken, kumlu ev diyorlar. Her gittiğimiz evde 'çatlak var mı, burası sağlam mı' diye soruyorlar" dedi.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Sitesi de büyük hasar gördü. Sitenin 8 bloğundan 2'si çöktü ve yan yattı. O bloklarda oturanlardan biri de Fatma Aladağ'dı. Çocukları Zehra Işık, Yusuf Bahri, Elif Neva ve komşusunun kızı Merve İnce ile birlikte birinci katta bulunan evinde, enkaz altında kalan Aladağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Zorlu bir mücadelenin ardından çocuklarıyla birlikte enkazdan kurtarılan Fatma Aladağ, o gün yaşadıklarının her anını gözünde yaşlarla anlattı. Eviyle birlikte eşyalarını da kaybeden Fatma Aladağ, depremden sonra bir süre yakınlarının yanında kaldı.