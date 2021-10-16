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Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Son dakika haberine göre Başakşehir'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü, bir sitenin duvarını yıkarak çocukların oyun oynadığı alana daldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü, bir sitenin duvarını yıkarak çocukların oyun oynadığı alana daldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza yapan minibüs şoförü ile arkadaşları görüntü almaya çalışan gazetecileri tehdit etti. O anlar ise bu şekilde görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayaşehir'de dün saat 16.00 sıralarında bir Toyota Corolla marka otomobil ile Gazosmanpaşa - Başakşehir seferini yapan Volkswagen marka 34 M 2542 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan yön levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkan yolcu minibüsü, onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı. O sırada alanda bulunan çocuklar faciadan kıl payı kurtulurken, minibüste bulunan 3 yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı yolcular tedbir amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen yolcu minibüsü de vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza yapan şoförden gazetecilere tehdit

Kaza sonrasında olay yerine haber yapmak için giden gazeteciler ise kaza yapan minibüs şoförü ve arkadaşlarının sözlü saldırısına uğradı. Şoförler görüntü almak isteyen gazetecileri engellemek için, "Buradan görüntü alamazsınız, adamsanız alın hadi, gidin buradan" diyerek tehdit etti. O anlar ise böyle görüntülendi.

"Benim çocuğum da burada oynuyor"

Minibüs şoförlerinin hakaretleri esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise, "Benim de çocuğum burada oynuyor olabilirdi. Bunların zihin yapısı değişik, saçma sapan konuşmayın lütfen" şeklinde konuşarak yaşananlara tepki gösterdi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Son dakika haber: Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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