Son dakika haber... 17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı: Rızasıyla geldi

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta F.A.'nın (20), S.K. (17) adlı kız çocuğuna, meyve suyuna içki koyarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlaması ile tutuksuz yargılanmasına devam edildi. F.A., duruşmada, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek" dedi. Daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında akıl ve Ruh Sağlığı yönünden rapor alınması için duruşma ertelendi.

Sosyal medya aracılığıyla tanışan S.K. ile F.A. adlı kız çocuğu, 28 Nisan 2018'de, Kozlu ilçesindeki sahilde buluştu. İddiaya göre, F.A.'nın verdiği içeceği içen S.K., kendinden geçti. F.A., S.K.'yi önce arkadaşının evine götürdü. Bir süre sonra arkadaşının eve dönmesi üzerine F.A., bu kez S.K.'yi köydeki evine götürdü. F.A., burada meyve suyuna içki koyduğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundu. S.K., ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekiplerince F.A.'nın evinde bulundu. Gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Suça yardım ettikleri iddiasıyla arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. hakkında da dava açıldı.

Duruşma, daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınması için ertelendi.