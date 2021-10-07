Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu - Haberler
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Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu

Son dakika: Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgeden yürek yakan haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonucu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit düştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar'ın paylaşımı şöyle;

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu

Şehidin acı haberi, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz hain saldırıda şehit oldu

Anne Selma Özköse, "Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, 'yalan anne de, ben ölmedim de" diye ağladı. Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse'nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse'nin ise Ukrayna'da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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