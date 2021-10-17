Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne dalış yaparak "Bu dünyaya misafir olmak isteyen herkesi, dalış turizmini canlandırmaya, Eğil'e davet ediyorum" dedi.

Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta, Kuran-ı Kerim'de adı geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın aralarında bulunduğu peygamberler ile kral mezarlarının bulunmasıyla hem inanç hem kültür turizminin merkezi haline gelen Diyarbakır'ın Eğil ilçesine ilgi, her geçen gün artıyor. Hurri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil'de baraj gölü üzerindeki tekne turları da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Daha önce de yaptığı bir konuşmada Diyarbakır'ın değerleri üzerine düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, şunları söyledi: "Diyarbakır'ın değerlerini, toplum, kent ve ülke için birer kazanca dönüştürmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Diyarbakır'daki değerleri gündeme taşıyarak, sürekli Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde pozitif olarak tutacak bir tanıtım stratejisi çerçevesinde şehrin kültürünün, gastronomisinin, tarihinin, değerlerinin, coğrafyasının ve doğasının çok iyi tanıtılması gerekiyor. İnanç turizmine yönelik Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın yer aldığı Mezopotamya Kültür Rotası projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor."