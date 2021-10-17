Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu - Haberler
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Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

Son dakika haberler... DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne dalış yaparak "Bu dünyaya misafir olmak isteyen herkesi, dalış turizmini canlandırmaya, Eğil'e davet ediyorum" dedi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne dalış yaparak "Bu dünyaya misafir olmak isteyen herkesi, dalış turizmini canlandırmaya, Eğil'e davet ediyorum" dedi.

Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta, Kuran-ı Kerim'de adı geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın aralarında bulunduğu peygamberler ile kral mezarlarının bulunmasıyla hem inanç hem kültür turizminin merkezi haline gelen Diyarbakır'ın Eğil ilçesine ilgi, her geçen gün artıyor. Hurri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil'de baraj gölü üzerindeki tekne turları da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Eğil Baraj Gölü'ne dalış yapıp, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Burası bir başka evren, başka bir dünya' başlığıyla yapılan paylaşımda Vali Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Su altı bilinmezin kabulüdür. Tüm bilinmezliklere rağmen su altı yolculuğumuza çıktık. Bu dünyaya misafir olmak isteyen herkesi, dalış turizmini canlandırmaya, Eğil'e davet ediyorum."

'DEĞERLERİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Daha önce de yaptığı bir konuşmada Diyarbakır'ın değerleri üzerine düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, şunları söyledi: "Diyarbakır'ın değerlerini, toplum, kent ve ülke için birer kazanca dönüştürmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Diyarbakır'daki değerleri gündeme taşıyarak, sürekli Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde pozitif olarak tutacak bir tanıtım stratejisi çerçevesinde şehrin kültürünün, gastronomisinin, tarihinin, değerlerinin, coğrafyasının ve doğasının çok iyi tanıtılması gerekiyor. İnanç turizmine yönelik Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın yer aldığı Mezopotamya Kültür Rotası projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor."


Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Eğil Baraj Gölü'ne daldı, davette bulundu - Haberler
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