Son dakika... Bakan Varank, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bakan Varank, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Bakan Varank, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile geyiklerin izini süren Bakan Varank'ın görüntüleri, üniversite öğrencisi Doğanay Vural'ın youtube kanalında yayınlandı. Videoda, Destan isimli atla daha önce yerleştirilen fotokapanları toplayan Bakan Varank, bölgedeki köylülerden kızıl geyiklerin yerini öğreniyor. Geyikler için doğaya kaya tuzu bırakıyor ve iki farklı bölgede çiftleşme mevsiminde oldukları için böğüren geyikleri görüntülüyor.

Bakan Varank, video öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önce hiç kızıl geyik gördünüz mü? Geyik böğürtüsü mevsimi nedir merak ediyor musunuz? Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile vahşi yaşamda bir gün geçirerek çok farklı bir deneyim yaşadık. Video bu akşam Doğanay'ın youtube kanalında" ifadelerine yer verdi.

Videoda fotokapanları toplayan Varank ve Vural, bölgedeki bir köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi alıyor. Buradaki sohbette Çamkoru'da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu bilgisi veriliyor. Varank, sohbet sırasında "Doğayı çok seviyorum çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ferdi Kadıoğlu Mesut Özil Sergio Perez Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Bakan Varank, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:24:13. #1.12#