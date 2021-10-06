Son dakika haber! Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı

Son dakika gündem haberi: Avusturya'da savcılar, Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açtı.

Avusturya'da savcılar, Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açtı.

Avusturya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. Kurz ve ÖVP, soruşturmayı siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle reddetti. Savcılık, Kurz ve diğer 9 kişinin yanı sıra üç örgütün olayla ilgili soruşturma altında olduğunu aktararak, "Ekonomik İşler ve Yolsuzluktan Sorumlu Savcılık, Sebastian Kurz ve diğer dokuz kişi ile üç örgütü kısmen farklı katılım seviyeleriyle birlikte güveni kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet şüphesiyle soruşturma altına aldı" denildi.

Soruşturmaya neden olan iddiaların ise, 2016 ve 2018 yılları arasında "Maliye Bakanlığından alınan kaynakların, yalnızca partilerin siyasi çıkarlarına hizmet eden, kısmen manipüle edilmiş kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanılması" olarak gösterildi.

Savcılar, adı açıklanmayan bir medya şirketinin bu anketleri yayınlaması karşılığında "ödeme aldığını" iddia ederken, söz konusu şirketin resmi adı açıklanmadı. Avusturya basını ise, söz konusu medya şirketinin Öesterreich gazetesi olduğunu öne sürerken, gazete anketlerinin yayınlanmasında herhangi bir usulsüzlük olmadığını savundu.

Kurz yaptığı kısa açıklamada, "Bu suçlamaların da yanlış çıkacağından eminim" dedi.

ÖVP Başkan Yardımcısı Gaby Schwarz ise, genel merkeze yapılan baskını, hem Kurz'a hem de partiye zarar verecek bir "gösteri etkisi" elde etmeyi amaçlayan "siyasi sahneleme" olarak nitelendirdi. ÖVP, yolsuzlukla mücadele savcılarını defalarca kendisine ve Kurz'a karşı önyargılı olmakla suçladı.

Gelişmelerin ardından Avusturya'nın üç ana muhalefet partisi, soruşturmayı ele almak için parlamentonun alt meclisini özel bir toplantıya çağırarak, Kurz'un istifasını istedi.

KURZ, GEÇTİĞİMİZ AY YALAN İFADE NEDENİ İLE SAATLERCE SORGULANMIŞTI

Avusturya'da geçtiğimiz mayıs ayında yolsuzlukla mücadele savcıları, Kurz hakkında, ÖVP ve 2019'da çöken aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) arasında 2017 yılındaki koalisyonda olası yolsuzlukları araştırmak için muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonuna yalan ifade verip vermediğine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Temmuz ayında Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kurz'un özel statüsü nedeniyle normalin aksine bir savcı yerine bir yargıç tarafından sorgulanmasına karar verilmişti.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin Kurz, yolsuzlukla mücadele savcıları tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak bu ay bir yargıç tarafından saatlerce sorguladığını kaydetmiş. Aylar sonra bu ay suçlamalar hakkında yorum yapma fırsatı elde ettiği için mutluluk duyduğunu bildiren Kurz, "Aylarca süren asılsız suçlamalardan sonra, Eylül ayı başlarında bir yargıç huzurunda asılsız suçlamalar hakkında yorum yapmak için birkaç saat fırsatım olduğu için mutluyum" demişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 21:34:48. #1.13#