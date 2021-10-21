Son dakika... 'Adalet Yürüyüşüne' saldırı girişiminde yeniden yargılanan 6 sanık için karar 27 Ekim'e kaldı

ANKARA (DHA) - 'ADALET Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarından bazısının mazeret bildirmesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere 27 Ekim'e erteledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı ' Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

Duruşma savcısı, sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olması' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının mazeret sunarak katılmamaları nedeniyle duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.