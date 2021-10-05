Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak - Haberler
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Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları üniversitenin Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ücretsiz yapılacak, diğer sağlık hizmetleri ise indirimli olacak.

Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları üniversitenin Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ücretsiz yapılacak, diğer sağlık hizmetleri ise indirimli olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu ve Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı katıldı.

Törende konuşan Bilgin, üniversite ile örnek bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artıracak bir protokolü imzaladıklarını aktaran Bilgin, hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaptı.

Protokolle hayvan barınağından sahiplenilen hayvanların bakımında ailelere destek olunacağını anlatan Bilgin, "Sahiplenmeyi teşvik etmiş olacağız. Hayvansever derneklerimiz ve gönüllü hayvanseverlerimizin denetimiyle bu protokolü yürüteceğiz. Eksikliklerimiz olmuyor mu, olabilir ama bunu telafi etme noktasında hiçbir tereddüdümüz yok. Anlık oluşabilecek sorunlara hızlı çözüm üretmek bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yıldız ise protokol kapsamında Veteriner Fakültesinin hayvanların bakımıyla ilgili gerekli işlemleri yapacağını kaydederek, "Elbette dünyamız sadece insanların değil, dünya üzerinde yaşayan bütün canlıların. Biz bu konuda üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz. Sessiz dostlarımızın daha güzel ortamlarda büyümelerini ve yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımlarının ücretsiz yapılmasını ve diğer sağlık hizmetlerinin indirimli sunulmasını kapsayan protokol imzalandı.

Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları ücretsiz yapılacak - Haberler
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