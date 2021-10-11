Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan 'Kent Meydanı Projesi' açıklaması - Haberler
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Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan "Kent Meydanı Projesi" açıklaması

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 50 bin metrekarelik alana yapılacak Kent Meydanı Projesi'nin, Sinopluların uzun yıllardır hayalini kurduğu ve desteklediği bir proje olduğunu söyledi.

SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 50 bin metrekarelik alana yapılacak Kent Meydanı Projesi'nin, Sinopluların uzun yıllardır hayalini kurduğu ve desteklediği bir proje olduğunu söyledi.

Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek proje ile 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağına ve Sinop'a güzel bir meydan ve yeşil alan kazandırılacağına işaret etti.

Tarihi kale surlarının önündeki yapılaşmanın rahatsız edici olduğunu belirten Ayhan, surların yeniden ortaya çıkması için heyecan duyduklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Kale surlarının önünün açılması ile ilgili tüm Sinoplularla ortak bir heyecanımız var. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop'a geldiğinde, 'Böyle bir meydan projesini hayata geçirirseniz ilk yıkımı, mevcut belediye binasının yıkımını ben başlatacağım.' dedim. 'Kendime yeni bina bulamazsam Şehir Kulübü'nün arkasında bulunan otoparka çadır kurar oradan bile belediyecilik yapmaya ve Sinopluya oradan hizmet etmeye razıyım, yeter ki siz bu binaları yıkın.' dedim."

Binaların yıkılması durumunda esnafın mağdur olmaması için de çalışıldığını anlatan Ayhan, "Otuz civarında esnafın iş yerlerinden çıkartılması onlar için çok ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Ortak bir kanaatle orada bulunan esnafın mağduriyetini gidermek için Valilik binası karşısında yıkılan eski Diş Sağlığı binasının yerine tek katlı iş yerleri yapılarak esnaflarımızın sorununun çözülmesi yönünde bir proje ortaya çıktı. Projeyle birlikte temel atılarak esnafımızın mağduriyeti giderilmiş oldu. İkinci etapta ise hükümet konağı da yıkılacak ve müzenin kentin başka bir yerine taşınması sağlanacak." diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliğine üye Sinop Belediyesinin hizmet binasının, tarihi kale surlarının önünde olmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade eden Ayhan, tarihi surları ortaya çıkaracak Kent Meydanı Projesi'nin Sinop'a yakışır bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan 'Kent Meydanı Projesi' açıklaması - Haberler
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