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Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

Seyhan Belediye Meclisinin Ekim 2021 Ekim ayı çalışmaları tartışmalı başladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Meclisinin Ekim 2021 Ekim ayı çalışmaları tartışmalı başladı.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Hacice Yılmaz ve Türkan Pehlivan tarafından açıldı. Toplam 16 maddeden oluşan gündeme bir madde daha eklenmesinden sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, Seyhan'ın ara sokaklarından çektiği fotoğrafları göstererek, "2.5 yıldır Seyhanımıza değer katacak bir çalışma ve proje göremedik. Temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu görüyorsunuz, acaba yönetimsel bir zafiyet mi var?" diye sordu.

Coşkun, Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığına atanan İyi Parti'li Hasan Batur Eroğlu'nu kutladıktan sonra Başkan Yardımcılığına atanan Funda Buyruk'un HDP'li olduğunu ileri sürmesi tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, oturduğu yerden Coşkun'a müdahale ederek, Funda Buyruk'un CHP üyesi olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar da Hasan Batur Eroğlu'nu kutladıktan sonra meclis olarak 2.5 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bu süreçte hiçbir şey yapılmadı. Belediyecilik anlayışının başka bir noktaya getirildiğini görüyoruz. Seyhan Belediyesi bakkalcılığa soyunmuştur. Seyhan'da yeteri kadar bakkal var zaten, belediye olarak bu esnafa sahip çıkmak gerekirdi" dedi.

İşten anlamayanların Seyhan Belediyesini yönetmeye çalıştığını iddia eden Uçar, "Yapamayacağınız işe soyunmayacaksınız. Seyhan'ın 2,5 yılı kaybolmuştur" eleştirisinde bulundu.

CHP'li Meclis üyesi Süleyman Sözütek de konuşmasında Seyhan'a bağlı köyleri gezdiğini, bu köylerin isimlerini sayarak, "Seyhan'ın köylerinden size selam getirdim. Köylülerimiz 'seçimden seçime bizi hatırlamayın diyor" şeklinde konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, eleştirilere cevap vermeyerek gündemlere geçti. 2022 mali yılı performans programı tasarısı, 2022 yılı gelir-gider bütçe tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince ödenek aktarılması ve son olarak da Belediye Meclis Üyesi Hasan Batur Eroğlu'nun Belediye Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesine ilişkin 4 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. - ADANA

Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

Seyhan Belediye Meclisinde tartışmalı oturum

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