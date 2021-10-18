Sedat Peker tutuklandı mı, kaç yıl hapis cezası alması bekleniyor? Sedat Peker hapis cezası aldı mı? Sedat Peker yakalandı mı?

Sedat Peker hakkında yakalama kararı mı çıkartıldı? Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkartıldı mı? Sedat Peker hakkında son dakika gelişmeleri ve daha fazlası haberimizde...

SEDAT PEKER TUTUKLANDI MI? HAKKINDA YAKALAMA KARARI MI ÇIKARTILDI?

Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, firari durumda olan Peker için tutuklama kararı çıkardı. Peker'in 392 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yeni gelişmeler yaşandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Bu kapsamda Peker'in tutuklanmasına hükmedildi. İddianame çerçevesinde Peker'in 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

26'SI TUTUKLU 92 ŞÜPHELİ YARGILANIYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianameyi, gönderildiği 16. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme 26'sı tutuklu 92 şüphelinin yer aldığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgüt lideri konumda yer alan şüpheli Sedat Peker'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

BAŞKA SUÇLAR DA VAR

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen şüphelilerin "Kasten öldürmeye azmettirme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haberler.com - Gündem