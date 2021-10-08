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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

KAYSERİ (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Demir, "Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında başarılı çalışmalarıyla TURKOVAC aşısı konusunda önemli mesafeler kaydeden üniversitemizi, bu başarılarından dolayı da tekrar tebrik ediyorum" dedi.

'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' kapsamında Erciyes Üniversitesi'ne gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk olarak stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret eden Demir, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Demir, ardından ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen 'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Etkinliğe Demir'in yanı sıra rektör Prof. Dr. Çalış, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ile Harun Çelik, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. şunları söyledi:

"Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında başarılı çalışmalarıyla TURKOVAC aşısı konusunda önemli mesafeler kaydeden üniversitemizi, bu başarılarından dolayı da tekrar tebrik ediyorum. TURKOVAC aşımız ile üniversitemiz adını duyurdu. Ortaya çıkan her ürün, her başarı bir isim duyurmasına yol açacak ama ürüne giden başarıya giden yolda, altta çok sayıda emek ve çalışma var. Bu çalışma da bir kumaşın dokunması gibi ince ince işleme oluyor. Bu ince ince işlemenin de kaynağı, gençlerimiz çünkü yarınları sizinle beraber inşa edeceğiz."

Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Demir "Bizler de sizin gibi öğrenci olduk, üniversite sıralarından geçtik. Şu anda sizlerin önündeki bu imkanlar gerçekten heyecan verici. Bir şey yapabilmek, elinizle dokunabilmek, ekip oluşturabilmek; bunlar ilerde daha da iyi anlayacağınız büyük değerler oluşturuyor. Burada bizlere düşen görev ise sizin bu yolculuğunuzda, bu gayret ve heyecanınızda önünüze çıkması muhtemel engelleri kaldırmak, teşvik etmek ve amaca giden yolda yarının büyük Türkiye'sinde, küresel güç olan Türkiye'sinde hep beraber inşa edebilmek" diye konuştu.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de

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