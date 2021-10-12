Savcı, kazada ölen 2 yaşındaki Emirhan'ı kusurlu bulan raporu dikkate almadı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde evlerinin önündeki kaldırımda bisikletiyle oynarken manevra yapan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39) çarpıp ölümüne yol açtığı 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ı yüzde 20 kusurlu bulan bilirkişi raporuna savcı iddianamede yer vermedi. Savcı, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal (50) hakkında da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs'ta, Mustafa Çoğalan (35) ve Saadet Çoğalan (27) çiftinin çocukları Emirhan Çoğalan'a, evlerinin önündeki kaldırımda bisikletiyle oynarken manevra yapan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün kullandığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarpıp, İbrahim Dal'a ait kaldırımda park halindeki 35 S 02234 plakalı servis otobüsüne sıkıştırdı. Minik Emirhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 44 gün tutuklu kalan Döş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Bilirkişi bunun gerekçesini raporunda, Emirhan'ın iyiyi, doğruyu ayırt edecek düzeyde ve yayaların uyması, uygulaması gereken trafik kurallarını kavrayacak, bilecek yaşta olmadığına dikkat çekip, taşıt yolu üzerinde gayri nizami hareketlerde bulunarak dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/C maddesini içeren 'trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek davranışta bulunma' ve Karayolları Yönetmeliği'nin 138/B maddesinde belirtilen 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığını açıkladı.

Anne Saadet Çoğalan, 4 ayı aşkın süredir bekledikleri iddianamenin hazırlandığını belirterek oğlunun ölümünde sorumlu olanlara en ağır cezanın verilmesini istedi. Çoğalan Ailesi'nin avukatı Özcan Çiçek de "Ölüm olayı, 27 Mayıs'ta yaşandı. İddianame de 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hazırlandı. Sanıkların 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ancak 'olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçundan 20 yıla kadar yargılama istiyoruz" dedi. Çiçek, bilirkişi raporuna göre çocukta kusur göründüğünü ancak iddianamede bu konuya hiç girilmediğine dikkati çekti.