Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Konya'nın Sarayönü ilçe Belediyesi, sosyal medyada yer alan "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve ilçeyi hedef alan haberler in tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"ÖLÜ BULUNAN HAYVANLARDI"

Sarayönü Belediyesinin sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal medyada gösterilen hayvanlar, vatandaşlarımız tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü olarak bulunan hayvanlardır. Bu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğü bilinmemektedir. Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmaması için tespit tutanaklarıyla vatandaşımızın ihbarı ve imzasıyla ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Sarayönü Belediyesi olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine en çok yaralı sokak hayvanı götüren ilçeyiz. İlçe merkezimize en uzak mahallelerimizden bile gelen ihbarı değerlendiren ekiplerimiz hasta hayvanın sevkini yapmaktadır.

"ARAÇTAN ÇIKAN YARALI HAYVAN BARINAĞA TESLİM EDİLDİ"

Özellikle kış dönemlerinde yemek ve su kapları oluşturarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için önlemler alınmaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araçtan çıkan köpeğimiz, ekiplerimiz tarafından Konya'daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir."

Açıklamada, belediye olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacının karşılanmasına devam edileceği belirtildi.

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