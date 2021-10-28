Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Haberler
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Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni ile başladı.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni ile başladı.

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, tören öncesi törene katılan kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrencilere hoş geldiniz diyerek, katılımcıları selamladı.

Daha sonra Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı.

Tören ahirete intikal eden şehitler ve gazilerin anısına durulan bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile son buldu.

Törene Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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