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Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sanayi esnafına yönelik düzenlenen spor şenliğinde badminton, okçuluk, dart ve bilek güreşi kategorilerinde yarışan sanayi esnafı ortaya renkli görüntüler çıkardı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sanayi esnafına yönelik düzenlenen spor şenliğinde badminton, okçuluk, dart ve bilek güreşi kategorilerinde yarışan sanayi esnafı ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sanayi esnafına yönelik spor şenliği düzenlendi. Sanayi sitesinde düzenlenen etkinlikte esnaf, badminton, okçuluk, dart ve bilek güreşi kategorilerinde yarıştılar. Ortaya renkli görüntüler çıkan etkinlikte esnafın gösterdiği performans profesyonel sporcuları aratmadı. Etkinlik hakkında bilgi veren Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, esnafın spor yaparak stres atmalarını amaçladıklarını belirterek aynı zamanda esnafa spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirten sanayi esnaflarından Yusuf Özkan "Ben Kırkağaç'ta demirci ustasıyım. Düzenlenen bu spor faaliyetlerinden dolayı çok mutlu olduk. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini can-ı gönülden istiyorum. Bizim için değişiklik oldu. Güzel bir gün oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Böylesi etkinliklerin daha sık düzenlenmesini isteyen Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail Avcı, "Böyle güzel faaliyetlerin daha sık olması, daha güzel ve daha hareketli olması için mücadele etmek lazım. Ayda, yılda bir kere değil, her ay belirli noktalarda katılımlarında daha çok olması için destek olmamız gerekiyor. Kırkağaç Sanayi Sitemizde düzenlenen bu etkinlik için yetkililere çok teşekkür ederim" dedi.

Kırkağaç Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Kırkağaç Acar İdman Yurdu Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Doruklu, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail Avcı, Acaridman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Emin Elçi ile sanayi esnafı katıldı. - MANİSA

Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

Sanayi esnafı hem ok hem stres attı

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Haber: Sanayi esnafı hem ok hem stres attı - Haberler
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