SAMSUN (İHA) - - Samsun'da her okula 1 hemşire

Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri okullarda hemşire olarak çalışacak

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Okul Sağlığı Uygulamasına Ait İşbirliği Protokolü" kapsamında her okulda 1 hemşirenin hazır bulunacağını söyledi.

Okul Sağlığı Uygulamasına Ait İşbirliği Protokolü, Samsun Valiliği himayelerinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında yürütülecek. Protokolle birlikte kurumların belirleyeceği takvim çerçevesinde OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrenciler ilkokul, ortaokul ve liselerde saha uygulaması yapacak. İş birliği protokolü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin okul sağlığı saha uygulamalarını yapabilmelerine imkan tanıyacak. Protokol kapsamında yapılacak uygulamalar ile üniversite öğrencilerinin, etkileşim ve problem çözme becerileri geliştirmesini, mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını güvenli bir şekilde deneyimlemesini kazanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit arasında "Okul Sağlığı Uygulamasına Ait İşbirliği Protokolü" imzalandı.

"Amacımız her okulda 1 sağlık personelinin olması"

Her okulda 1 sağlık personelinin bulunmasını amaçladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'daki öğrencilerimiz için önemli bir faaliyet amacıyla bir araya geldik. Hep konuştuğumuz çocuklarımızın sağlığı, güvenliği, esenliği ve iyi eğitim alması. Bunların başında 'sağlık' geliyor. Çünkü sağlık olmadığı için çocuklarımız 1,5 yıl eğitimden uzak kaldılar. Bu manada İl Milli Eğitimiz Müdürümüz ve OMÜ Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal ile görüşüp, 'ne yapabiliriz' diye düşündük. Okullarımızda bir sağlık görevlimizin bulunması bizler için son derece önemli. Kaldı ki üniversitelerdeki öğrencilerimiz de son sınıf itibarıyla hem okul sağlığını daha yakından gözlemlemek hem de çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla staj imkanı ve çalışma imkanı bulacaklar. Bizim amacımız, bundan sonra her okulumuzda bir sağlık görevlisinin olması. Bugün başlıyoruz. Bu bir başlangıç. İlk dönemde haftada 2 gün okullarımızda 1 sağlık görevlisi (hemşirelik bölümünden) bulunacak. 2. dönemden 4 gün okulda bulunacaklar. Bunu ilerleyen dönemde haftada 5 güne de çıkartacağız. Tüm okullarımıza yaygınlaştırmak amacındayız. İnşallah bunu başarabileceğiz" dedi.

"Sağlık personelleri öğrencilerin pandemiden korunması için yakından gözlem yapacak"

Sağlık personellerinin ilk işlerinin pandemi olacağının altını çizen Vali Dağlı, şunları söyledi:

"Kampanyamızın ismi: 'Her Okulda Bir Hemşire Var'. Her okulda 1 hemşiremiz olmuş olacak. Öğrencileri hem gözlemleyen hem de bir olağanüstü durum olduğunda hemen onlara müdahale edebilecek şekilde olacak. İlk işimiz pandemi. Pandemiden korunması için öğrencilerimizi daha yakından gözlemleme imkanı bulacaklar. Bağımlılıkla mücadele yardımda bulunacaklar. Okullarımıza bu manada hemşirelerimiz çalışmalar yapacak. Sağlıklı beslenme, ufak tefek yaralanmalar konusunda müdahalede bulunacaklar. Fiziksel aktivitelerin daha doğru yapılması için beden eğitimi öğretmenleri ile yakın çalışacaklar. Çocuklara ve öğretmenlere stres ile baş etme konusunda destek olacaklar. Okullarda sağlık taramaları yapılmasına katkıda bulunacaklar. Bu şekilde bir iş birliğini üniversitemiz ile milli eğitim müdürlüğümüz yapmış olacak. Sonuçta çocuklarımız için uğraşıyoruz. Çocuklarımız inşallah sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alacaklar. Bunun için biz ne gerekiyorsa Samsun'un tüm yetkili ve otoriterleri olarak başta valiliğimiz olmak üzere uğraşacağız. İnşallah çocuklarımızın sağlığına bir sıkıntı gelmesin ama biz yine de her an bir şey olabilir diye hazır olalım. Amacımız budur. Şu anda 100 okulda bu uygulamaya başlıyoruz."

Protokolün amaçları

Üniversite öğrencilerinin görev aldıkları okullarda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında okullarda bulunacak sağlık personelleri pandemiden korunma, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı beslenme, kaza ve yaralanmalardan korunma, okulda acil ve ilk yardım, sağlığı geliştirme, ergen ruh sağlığı, fiziksel aktivite, stresle baş etmek ve okul sağlığı taramaları faaliyetinde bulunacak.

Protokol imza töreninde ayrıca OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi ve Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu yer aldı.