Sakarya'da "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Semineri" düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyelerine yönelik "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Semineri" düzenlendi.

Sapanca ilçesinde bir otelde KEFEK, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen seminer kapsamında, "Kadın-Erkek Eşitliğine Dair Duyarlı Bütçelemenin Uygulanmasında Yasamanın Rolü-Farklı Ülke Deneyimleri" konulu panel gerçekleştirildi.

Değerlendirmelerin ardından programın kapanışında konuşan TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme yaklaşımının, komisyonun gündemine aldığı ve çok önemsediği bir konu olduğunu söyledi.

Bütçelerin, kadın erkek fırsat eşitliği bağlamında son derece önemli politika belgeleri olduğunu vurgulayan Aksal, "Komisyon olarak bizlerin ve tüm diğer paydaşların çabalarını sürdürmeleri son derece önemlidir. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak bu alana yönelik çalışmalarımızı tüm imkanlarımızla diğer kurumlarımızı da dahil ederek sürdüreceğiz. Tüm katılımcılara, programda emeği geçen herkese katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, KEFEK üyesi milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile kurumların uzmanları katıldı.