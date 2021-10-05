Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Haberler
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Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından 2 tanık dinlenildi.

Tanık M.Ö, zabıta olarak görev yaptığını, 2014 yerel seçimlerden sonra olay yerinde denetim yaptıklarını belirterek, "İş yerinde herhangi bir faaliyet yoktu. İş yerinin yoluna çakıl dökülmüştü. Daha sonra denetim olduysa ben katılmadım." diye konuştu.

Tanık S.O. da zabıta olarak görev yaptığını 2012 ve 2014 yılında olay yerine denetime gittiğini ifade ederek, "2014'te ruhsat denetim için gitmiştik fakat iş yeri faal değildi. İş yerinin girişlerine moloz dökülmüştü, kapıları kitliydi, kimse yoktu." dedi.

Söz alan müşteki ve avukatları, tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Sanık avukatları da tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini dile getirerek, eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Kusur raporunun alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran 2018'de görülen duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin ise kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçunu işlediği belirtiliyor.

O dönem Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Haberler
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